Rättegången mot Vimmerbypolitiken hålls vid Kalmar tingsrätt. Foto: Arkivbild

Andra dagen för rättegången mot Vimmerbypolitikern – hot mot partikamrat ska avhandlas

I går inleddes rättegången mot den Vimmerbypolitiker som står åtalad för flera mycket allvarliga brott, däribland grov våldtäkt mot barn och grov fridskränkning. I dag fortsätter processen och vår tidning rapporterar under eftermiddagen.

Mannen sitter i fullmäktige och har haft ett par tunga uppdrag i Vimmerbypolitiken under de senaste åren. Nyheten om att han är misstänkt för våldtäkt mot barn och grov fridskränkning slog ned som en bomb på valborgsmässoafton. Under utredningens gång har rubriceringen ändrats till grov våldtäkt mot barn och mannen är också misstänkt för köp av sexuell tjänst och ringa narkotikabrott. I ett annat ärende med en annan målsägande är mannen åtalad för olaga hot. Även den delen behandlas under veckan.

Mannen förnekar brott. Mer om åtalet kan du läsa här.

Stora delar av rättegången väntas hållas bakom lyckta dörrar. Vi kommer liverapportera nedan:

