Foto: Pixabay

21 nya fall i länet – så ser det ut i kommunerna

Dagens coronarapport från Region Kalmar län redovisar 21 nya fall, jämfört med 20 nya dagen dessförinnan. Tio personer vårdas på sjukhus.

Annons:

Ser man till länet som helhet har nu 23 177 smittats under pandemin och det är 21 fler än i går. Under föregående vecka, den 22:e i ordningen, bekräftades 191 personer smittade och det blev den lindrigaste veckan för länet sedan vecka 45 då 307 smittades. Under de senaste fyra veckorna har smittspridningen minskat markant i länet och minskningen ser ut att fortsätta. Hittills under vecka 23 rör det sig om 87 fall.

Sex kommuner har nya fall i dagens rapport där Kalmar sticker ut med tolv nya fall.

Här är hela kommunlistan:

Kalmar 7 587 (+12)

Västervik 3 220 (+-0)

Oskarshamn 2 435 (+1)

Nybro 1 683 (+-0)

Vimmerby 1 637 (+1)

Mönsterås 1 319 (+-0)

Mörbylånga 1 224 (+1)

Hultsfred 1 153 (+1)

Emmaboda 696 (+-0)

Borgholm 539 (+-0)

Högsby 512 (+1)

Torsås 359 (+-0)

Inget nytt dödsfall

När det gäller sjukvården är det tio personer som vårdas för covid-19 på sjukhus i länet just nu, vilket är en person mindre än i går Tre personer vårdas på intensiven och samtliga vårdas i respirator. Det är inga förändringar jämfört med i går.

Tre personer har lämnat sjukhuset under senaste dygnet så 1 087 personer har skrivits ut från covid-vården. Ingen person på sjukhus har dött i covid-19 under senaste dygnet och där ligger totala antalet kvar på 141.

Antalet självtester är uppe i 139 818 (+-0). Antalet positiva självtester har ökat med 18 fall och ligger nu på 17 963. Regionen har gjort 73 792 (+71) tester, på 40 103 (+18) personer och 5 214 (+3) har varit positiva.

Annons:

Micael Rundberg micael.rundberg@dagensvimmerby.se

Annons: