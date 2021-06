Foto: Genrebild

Fortsatt minskning av antalet smittade - så ser det ut i kommunerna

Covid-statistiken i länet fortsäter att peka åt rätt håll. Dagens coronarapport från Region Kalmar län redovisar 16 nya fall, jämfört med 21 nya dagen dessförinnan. Nio personer vårdas på sjukhus, vilket är en mindre än i går.

Ser man till länet som helhet har nu 23 193 smittats under pandemin och det är 16 fler än i går. Under föregående vecka, den 22:e i ordningen, bekräftades 191 personer smittade och det blev den lindrigaste veckan för länet sedan vecka 45 då 307 smittades. Under de senaste fyra veckorna har smittspridningen minskat markant i länet och minskningen ser ut att fortsätta. Hittills under vecka 23 rör det sig om 103 fall.

Sex kommuner har nya fall i dagens rapport där Kalmar sticker ut med tolv nya fall.

Här är hela kommunlistan:

Kalmar 7 595 (+8)

Västervik 3 220 (+-0)

Oskarshamn 2 435 (+-0)

Nybro 1 683 (+-0)

Vimmerby 1 637 (+-0)

Mönsterås 1 320 (+1)

Mörbylånga 1 225 (+1)

Hultsfred 1 156 (+3)

Emmaboda 696 (+-0)

Borgholm 540 (+1)

Högsby 512 (+-0)

Torsås 361 (+-2)

Inget nytt dödsfall

När det gäller sjukvården är det nio personer som vårdas för covid-19 på sjukhus i länet just nu, vilket är en person mindre än i går Tre personer vårdas på intensiven och samtliga vårdas i respirator. Det är inga förändringar jämfört med i går.

En person har lämnat sjukhuset under senaste dygnet så 1 087 personer har skrivits ut från covid-vården. Ingen person på sjukhus har dött i covid-19 under senaste dygnet och där ligger totala antalet kvar på 141.

Antalet självtester är uppe i 139 818 (+-0). Antalet positiva självtester har ökat med 16 fall och ligger nu på 17 979. Regionen har gjort 73 801 (+9) tester, på 40 109 (+6) personer och 5 214 (+-0) har varit positiva.

Micael Rundberg micael.rundberg@dagensvimmerby.se

