Fritidshus byggs i Kalmar län mer än någonsin. Foto: MostPhotos

Rekordmånga bygger fritidshus i länet

Aldrig tidigare har så många bygglov utfärdats för fritidshus. Under 2020 ökade antalet med 20 procent i Kalmar län, visar siffror från SCB.

Som en effekt av coronapandemin har svenskarnas intresse för fritidshus skjutit i höjden och det är inte bara Kalmar län som drabbats av fritidshusfeber. I hela landet beviljades 2 594 bygglov för fritidshus under 2020, vilket är i nivå med det tidigare rekordåret 2017, men eftersom siffrorna släpar efter något räknar man med att det kommer röra sig om nya rekordnivåer. Även priserna för befintliga fritidshus har stigit rejält, i genomsnitt får man ge 15 procent mer idag än 2019.

Stora skillnader mellan län

Antalet bygglov skiljer sig från län till län. Jämtland toppar listan med 287 bygglov per 100 000 invånare under 2020. I Kalmar län är siffran 156 bygglov per 100 000 invånare. Den genomsnittliga storleken på fritidshusen i Kalmar län var 113 kvadratmeter under 2020, vilket innebär att det totalt beviljades bygglov för 17 566 kvadratmeter fritidshus i länet förra året.

Henrik Nestor henrik.gabriel.nestor@gmail.com

