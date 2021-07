49 procent väljer att renovera och bygga ut själva i stället för att anlita en hantverkare. Foto: If Skadeförsäkring.

Inte bekymmerslöst när allt fler väljer att renovera hemma

Fler väljer att under sommaren renovera i hemmet eller sommarstugan. Orsaken kan både vara för att många går på semester eller jobbat hemifrån en längre period.

49 procent av de som svarade på en undersökning av If har planerat att själva bygga ut eller renovera hemmet i sommar. 23 procent väljer att istället anlita en hantverkare.

Många som vill renovera leder till leveransförseningar

31 procent som svarade sa att de hade ett projekt i trädgården. En tidigare undersökning från If visade också att de vanligaste projekten under sommaren är att måla om huset, bygga en veranda eller renovera fönster.

” Det är många som gör om hemmen nu, särskilt under sommarledigheten. Man ska vara observant på att det råder leveransförseningar av material under pandemitider, och även hantverkarna är kraftigt anlitade. Det bör man ta höjd för och vara ute i god tid. När det gäller bygglov kan även ovanligt långa handläggningstider förekomma ” säger Jenny Rudslätt, skadechef på If, i ett pressmeddelande.

Stor skaderisk

Enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) skadar sig runt 27 000 personer när de renoverar själva. Av 86 procent av olyckorna som sker är det medelålders män som skadar sig. De vanligaste skadorna för både män och kvinnor är att man antingen faller av stegen, skär, sticker eller klämmer sig.

” Även trädfällning innebär en fara om man gör det på egen hand. Det sker många fall- och motorsågsolyckor i samband med trädfällning, och det är farligt att underskatta fallhastigheten i träden som fälls ” lägger Jenny Rudslätt.

