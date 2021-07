Melker Engström är ambulanschef för Region Kalmar län. Foto: Ossian Mathiasson

Ambulanschefen: ”tillträde är ett stort problem”

Den 25 juni drabbades en 74-årig man från Västervik av akut andnöd. När ambulansen kom till platsen kunde de inte ta sig in i trapphuset då porten var låst för natten.

Melker Engström är ambulanschef för Region Kalmar län, han berättar att tillträde är ett stort problem för räddningstjänst och ambulanspersonal.

– Det är tyvärr jättevanligt, Det kan handla om portar; bommar till sommarstugor eller grindar, tillträde är ett stort problem för oss och det är bra att det uppmärksammas, säger Melker och fortsätter:

– Vi är begränsade i vad vi kan göra, vi kan be den hjälpsökande att kasta ner nyckeln eller be en granne att öppna, vi har ingen möjlighet att ta oss in själva, berättar Melker

”Tekniken finns”

– Tekniken finns, men det är upp till fastighetsägarna att köpa in och installera ett sådant system, avslutar Melker.

SOS Alarm har utvecklat ett system som heter Smart passage. När ett 112-samtal inkommer tilldelas blåljusresursen automatiskt behörighet till den fastighet där den hjälpsökande befinner sig. Smart passage används bland annat i Region Kronoberg.

”Vi ser över olika lösningar”

– Vi har personal i tjänst dygnet runt i det som vi kallar ”Riksbyggen dag/natt”. Det kan ta tid innan våra reparatörer eller fastighetsskötare kan komma till platsen så jag förstår räddningstjänstens bekymmer, säger Fredrik Zettergren, arbetsledare på Riksbyggen i Västervik.

Riksbyggen säger att de ser över tekniska lösningar som förhoppningsvis ska råda bot på blåljuspersonalens tillträdesproblematik.

