Coronaviruset 8 juli – tre nya dödsfall i Sverige

Få nya dödsfall och liten smittspridning. Det är de glädjande nyheterna i dagens coronauppdatering från Folkhälsomyndigheten.

Tre nya dödsfall med covid-19 har rapporterats in i dag. Totalt under pandemin har nu 14 642 personer gått bort i covid-19 i Sverige. 1 092 308 har smittats – en ökning med 578 personer. Trycket inom sjukvården är fortsatt lågt. 29 personer ligger på intensiven, vilket är fem färre än igår. Under pandemin har 7 588 personer fått vård på IVA.

Antalet vaccinerade ökar stadigt. 5,4 miljoner har nu fått minst en dos och 3,5 miljoner har fått två. Detta efter ökningar med 86 000 respektive 45 000.

I världen har 185 miljoner bekräftats smittade , 4 miljoner har gått bort och 170 miljoner tillfrisknat.

Micael Rundberg micael.rundberg@dagensvimmerby.se

