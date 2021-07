Flera klagomål gällande hemtjänsten har inkommit till Socialförvaltningen Foto: Pixabay

Många klagomål på hemtjänsten: "Vi utreder detta"

Enligt ett antal skriftliga synpunkter som DV tagit del av förekommer missnöje gällande hur hemtjänsten fungerar. "Vi utreder detta", kommenterar verksamhetschef Karin Holmgren.

Klagomålen som lämnats in till Socialförvaltningen gör gällande att flera brukare inom hemtjänsten inte får den vård som utlovats. Bland annat berättar skribenterna att deras anhöriga bär samma kläder flera dagar i rad, saknar relevanta hjälpmedel såsom stödstrumpor och inte smörjs in enligt instruktion.

Vidare rör klagomålen brister inom överenskommet schema gällande mat- och sovtider samt kommunikationssvårigheter med medarbetare som man inte anser har tillräckliga språkkunskaper.

Under utredning

Verksamhetschef Karin Holmgren menar att man ännu inte vet om hanteringen varit bristfällig:

– Klagomålen kom in i förra veckan så detta är under utredning just nu. Vi tittar på vad vi har gjort och vad som står i planen, försöker ta reda på vad är det vi har brustit i om brukaren inte är nöjd. Ett ärende handlar om tid, vi undersökar vad som hänt här mer exakt. Ibland måste vi lägga om arbetet om det har gått ett larm eller liknande – hur har det sett ut i de här fallen? Vi vet helt enkelt ännu inte om vi har brustit någonstans.

