Man åtalas för flera fall av sexuella övergrepp mot barn

En man i 45-årsåldern misstänks för bland annat våldtäkt mot barn. Övergreppen ska bland annat ha skett i Kalmar län.

Mannen är i dag skriven på en adress i mellersta Sverige och övergreppen ska ha skett med en början för tio år sedan. Under två tillfällen 2011 och 2013 ska mannen ha via en datorkamera förmått en tjej som var vid första tillfället var12 år att genomföra vissa sexuella handlingar. Handlingen ska enligt åtalet vara jämförligt med samlag. Åklagaren menar att den misstänkta borde haft anledning att tro att flickan var under 15 år. Samma flicka har också ombetts att skicka poseringsbilder på sig själv och poserat framför kamera. Detta ska ha hänt mellan 2011 och 2017 i Kalmar län.

Mannen ska också ha via kontakt på Instagram försökt att få en flicka som då, 2018, var 14 år att skicka poseringsbild till den misstänkte. Detta skedde i Mölndal.

Mannen åtalas nu vid Kalmar tingsrätt för våldtäkt mot barn, grovt utnyttjande av barn för sexuell posering och försök till utnyttjande för sexuell posering.

Han förnekar brott.

