Elpriset ökade kraftigt jämfört med förra året Foto: MostPhotos

Elpriset ökade med 33% – "Ett kanonpris"

2020 kostade Vemabs Vårflodsel 35,13 öre/kWh – priset i år är 46,7 öre/kWh. "Detta är ett kanonpris" kommenterar Carolina Edgren på Vemab.

Trots den kraftiga prisökningen för Vemabs avtal Vårflodsel menar marknadschef Carolina Edgren att 2021 års pris är lågt:

– Det har gått väldigt mycket uppåt, detta är ett kanonpris just nu.

Elprisernas fluktuation beror framförallt på tillgång och efterfrågan. Förra året gick priserna ner på grund av Corona då många industrier gick på lågfart:

– Då blir det ett överskott på el och priserna sjunker. Nu är ekonomin igång som vanligt – kanske till och med lite mer än vanligt – och då stiger priserna.

Vindstilla vår – högre elpris

En annan faktor som påverkar elpriset är att det har blåst relativt lite under våren:

– Tanken är att kärnkraft ska ersättas med sol och framförallt med vind, men det har blåst rätt lite i vår.

Men kärnkraft ingår väl inte i avtalet Vårflodsel?

– Kärnkraft ingår inte i Vårflodsel, nej. Vi har valt att bara ha fossil- och kärnkraftsfri el, utan att ta extra betalt för det. Men all el i mixen sätter priset; där tillgång och efterfrågan möter varandra, där hamnar priset för elen.

Dyrare i söder

Ytterligare en faktor som påverkar elpriset är geografi:

– Vi har ett överskott av el totalt sett i Sverige men problemet att transportera elen, framförallt att överföra den söderut. Vimmerby ligger relativt långt söderut och än värre blir det ju längre ner man kommer.

Sammantaget är alltså elpriset betydligt högre i år än förra året, men jämför man med 2019 är priset faktiskt lägre i år:

– För två år sedan var priset 48,8 öre ex moms. Och eftersom Vårflodsel köps in under mars, april och maj så är priset för Vårflodselen betydligt lägre än om man hade köpt in elen nu – nu är priserna uppe på runt 55 öre / kWh.

Henrik Nestor henrik.gabriel.nestor@gmail.com

