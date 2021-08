Det är extrema skillnader mellan hyran på äldreboenden än på vanliga hyresrätter. Foto: Bildbyrån

Stora skillnader i hyran på äldreboende och vanliga hyreslägenheter

Det är stora skillnader i hyran på särskilt boende och hyresrätter i vissa kommuner i Sverige. Vimmerby, Hultsfred, Västervik och Kalmar är några av de fyra kommuner med höga skillnader i boendekostnaderna.

I de flesta kommunerna i Sverige är det stor skillnad på hyran på särskilt boende och vanliga hyresbostäder. Storfors kommun i Värmland har störst skillnad i hyra på särskilt boende och vanliga hyreslägenheter med 160 procent i skillnad.

Vimmerby kommun ligger högt upp på listan med 108 procent i skillnad på hyran. En vanlig hyresrätt i Vimmerby kostar i genomsnitt 74 kronor per kvadratmerter medan ett särskilt boende i genomsnitt kostar 155 kronor per kvadratmeter.

153 kronor per kvadratmeter

Västerviks kommun ligger lägre, men ändå med en skillnad på 93 procent. Kostnaden för en hyreslägenhet ligger runt 80 kronor per kvadratmeter och särskilt boende på 153 kronor per kvadratmeter. Kalmar kommun ligger strax efter med 89 procent i skillnad. I Kalmar är den genomsnittliga boendekostnaden för särskilt boende 176 kronor per kvadratmeter och för vanlig hyresrätt 93 kronor.

Hultsfred har en billigare hyra på särskilt boende men ligger ändå på 81 procent i skillnad. Särskilt boende kostar 131 per kvadratmeter och en vanlig hyreslägenhet runt 72 kronor.

