I Migrationsverkets juliprognos bedömdes att 12700 personer är i behov av kommunbosättning under 2022. Foto: Pixabay

5200 personer väntas självbosätta sig i Sverige under 2022

Utöver de 7500 personer som föreslås anvisas till bosättning av Migrationsverket under 2022, uppskattas antalet självbosatta till 5200. Hur dessa kommer fördela sig i kommuner och län är dock oklart.

Under 2022 kommer 187 nyanlända anvisas bosättning i Kalmar län, enligt ett förslag från Migrationsverket, som DV rapporterat om tidigare. Siffran utgör 2,5% av det totala antalet nyanlända, alltså 7500, som föreslås omfattas av anvisningar till kommuner under 2022. Hur dessa fördelas på kommun- och länsnivå beror på s.k. viktningsvariabler, dvs. arbetsmarknadsförutsättningar och tidigare asylmottagande där en relativt god arbetsmarknad ger en relativt hög tilldelning och lågt asylmottagande i förhållande till länets befolkning ger en hög tilldelning. Enligt siffror från Länsstyrelsen anvisades 142 personer bosättning i Kalmar län under 2021, varav 72 i Kalmar, 15 i Västervik, 10 i Vimmerby och 0 i Hultsfred.

Självbosatta

Siffran för det antal som anvisas bosättning justeras även marginellt utifrån uppskattat antal självbosatta i respektive kommun. Det antal människor som väntas självbosätta sig i Sveriges kommuner under 2022 uppgår till 5200, meddelar Migrationsverket. Uppskattad fördelning av dessa sker med hänsyn till tidigare självbosättningsmönster i kommunerna, historiskt mottagande och en statistisk modell:

– Det är en uppskattning och inga faktiska siffror, säger Jenny Mathew, integrationsutvecklare på Länsstyrelsen Kalmar län. Antalet kan ändras under året eftersom de självbosatta kan välja att flytta, så det är en grupp som statistiken inte kan fastställa på förhand.

För 2022 kommer Länsstyrelsen få en prognos från Migrationsverket, siffran presenteras som en estimering vid den årliga andels- och kommuntalsdialogen med länets kommunrepresentanter:

– Det är inte officiella siffror. Det handlar om estimat och därför kan vi inte hantera siffrorna som fakta.

Henrik Nestor henrik.gabriel.nestor@gmail.com

