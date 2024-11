SMÅLAND: Tre gripna för mordplaner på skola

Under måndagen var polisen på plats vid ett gymnasium i småländska Ljungby efter ett inkommet hot. På tisdagen är tre personer gripna.

Det var under måndagen som polisen ryckte ut till ett gymnasium i Ljungby. Uppgifter gällde då ett rykte bland elever om en eventuell våldshandling. Polisen var då på plats vid skolan för informationsinhämtning och verka trygghetsskapande.

Under tisdagen har tre personer gripits och anhållits efter insatsen på Sunnerbogymnasiet i Ljungby, rapporterar bland annat SVT Småland.

Alla tre har anhållits och två av de tre är misstänkta för förberedelse till mord. Det rör sig om två män i övre tonåren. En man i 60-årsåldern är också anhållen, i det fallet för grovt vapenbrott.

Alla tre greps under lugna former på måndagskvällen. Polisen är försiktiga med informationen man går ut med och säger att man just nu utreder om fanns någon eller några tänkbara måltavlor på skolan.