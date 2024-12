HADE HUNDRATALS FILER MED BARNPORR – SÅ BLIR STRAFFET

Utredningen tog sig början när Snapchat anmälde till polisen att barnpornografiska filmer spridits via deras plattform. När polisen sedan började undersöka frågan visade det sig att mannen figurerade i flera öppna ärenden avseende barnpornografibrott.

Mannens mobiltelefoner togs i beslag och i en av telefonerna och hårddiskarna som polisen fick tag i fanns övergreppsmaterial.

Totalt rörde det sig om 186 filer som innehöll skildringar av barn i pornografiska miljöer. Det var 119 bilder och 67 filmer. Av dessa ansågs 51 bilder och 53 filmer vara särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial med barn.

Den totala speltiden för samtliga filmer var drygt en timme.

Ville ha datorn för att spela spel

Mannen avslöjades en sommardag för två år sedan och åtalades för barnpornografibrott under förra året. Nu har domen fallit. Mannen från Hultsfreds kommun, som alltså är i 30-årsåldern, har erkänt brott. I förhör har han tidigare berättat att han är ångerfull. Han berättade då att det ska ha börjat som sexchattar där de utbytte bilder med varandra.

Det här var under en period i livet där mannen mådde dåligt. Annars lever han under ordnade former och är sedan tidigare ostraffad. Tingsrätten anser inte att brottet har ett obetydligt straffvärde.

Frivårdens bedömning är att det finns ett insats- och övervakningsbehov och anser att det finns förutsättningar för en påföljd med skyddstillsyn som kombineras med en föreskrift om att delta i den vård och behandling som frivården finner lämplig.

Det är en bedömning som tingsrätten ansluter sig till.

Mannen får inte behålla sin dator som har 15 år på nacken. Han har velat behålla den för att spela spel som inte fungerar på nyare datorer, men rätten anser att det beslagtagna materialet ska förverkas.

Han ska också betala en lagstadgad avgift på 800 kronor till brottsofferfonden.