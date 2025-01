LÄNET: Sparkade brutalt ihjäl igelkott – hävdar "självförsvar"

Enligt förhör med vittnen, personal som just gått av sin arbetspass på en krog vid Larmtorget i Kalmar, så har den misstänkte mannen, som är i 25-årsåldern och bosatt på en ort i Torsås kommun, sparkat på igelkotten upp till fyra gånger. Igelkotten har enligt vittnena då flugit upp i luften ”flera meter”. Vittnena har sett att igelkotten initialt levde efter att den blev sparkad, då den sprattlade med benen. Senare konstaterades dock igelkotten vara död.

Bilderna i förundersökningen visar den döda igelkotten liggandes på magen på marken med bakbenen bakåtsträckta och man kan se att det kommit blod från igelkottens mun. Marken där igelkotten ligger består av marksten.

Gjorde det i "självförsvar"

Vittnena, en man och en kvinna, konfronterade gärningsmannen och hans två kompisar när de fick se vad som hände.

I förhör har kvinnan berättat att hon först trodde att det var en sko eller något likande som den misstänkte mannen sparkade på, innan hon kom på att det brukade gå en igelkott över Larmtorget på kvällarna, och då förstod vad det handlade om.

Vittnena fotograferade de tre männen och kontaktade sedan polisen. Männen försvann, men vid rondellen vid Mr York fick vittnena syn på männen igen och kunde påkalla en polispatrulls uppmärksamhet, som var precis i närheten.

Under samtal med mannen ska han ha frågat poliserna om det gällde ”det med igelkotten”, som han ”råkat sparka två gånger”. På frågan hur man ”råkar sparka en igelkott två gånger” svarade mannen att han var rädd för den och att han gjorde det i självförsvar.

Kommer inte ihåg någonting

Vid ett obevakat ögonblick la den misstänkte mannen benen på ryggen och försökte springa från polispatrullen. De hann dock ifatt honom, fällde honom, belade honom med handfängsel och omhändertog honom enligt lagen om omhändertagande av berusade personer (LOB).

I förhör dagen efter, den 6 augusti och när mannan hade sovit ruset av sig, sa sig mannen varken kunna erkänna eller förneka brottet. Anledningen var helt enkelt att han inte kom ihåg något, sa han.

Denna ståndpunkt hade han fortfarande i början av november då ett nytt förhör hölls med honom i närvaro av hans försvarsadvokat. Han visste helt enkelt inte vad som hade hänt.

Mannen berättade dock att han, sedan denna händelse inträffade, har tagit tag i sina alkoholproblem och nu går ett tolvstegsprogram för att slippa ”all skit som hände” i samband med att han drack alkohol och ”alla saker man klantar bort på fyllan”, har han sagt i förhör.

"Kraftigt lidande under flera minuter"

Under torsdagen lämnades åtalet in mot mannen, vilket avser grovt djurplågeri samt grovt jaktbrott, då igelkottar är fredat vilt. För att styrka det grova djurplågeriet – att gärningen varit särskilt hänsynslös och inneburit allvarligt lidande för igelkotten – har ett utlåtande från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) begärts in. De skriver bland annat följande om djurets lidande:

”Att som igelkott bli så hårt sparkad att man far upp i luften och sedan ned i marken orsakar otvivelaktigt ett lidande i form av både kraftig smärta och stark stress och ångest. Denna stress och ångest har förvärrats av att igelkotten inte har haft någon möjlighet att komma undan våldet och att dess naturliga sätt att skydda sig (rulla ihop sig med taggarna utåt) inte har varit funktionellt i situationen. Att våldet varit mycket kraftigt bekräftas av att igelkotten har dött som en direkt följd därav. Hur länge igelkotten varit utsatt för lidande går inte att bedöma utifrån tillgängliga uppgifter, men enligt vittnesuppgift har döden inte inträffat omedelbart, utan igelkotten kan ha varit utsatt för ett kraftigt lidande under flera minuter fram till sin död. Därmed bedöms igelkotten ha utsatts för ett allvarligt lidande av särskilt hänsynslös art.”

Maxstraffet för grovt djurplågeri är fyra års fängelse istället för två år som gäller för djurplågeri. Den vanligaste påföljden är dock böter eller villkorlig dom.