EN VIMMERBYBO TILL MISSTÄNKS FÖR TERRORBROTT

Det var i början av januari som åtalet väcktes mot den Vimmerbybo som i juni förra året greps av Säkerhetspolisen, Säpo, på Arlanda.

Mannen har suttit häktad sedan dess och åtalades för grov finansiering av terrorism, grovt deltagande i terrororganisation och tre fall av resa för terrorism. Brottsligheten är på olika sätt kopplad till Islamiska staten.

Totalt ska Vimmerbybon ha samlat in eller tillhandahållit pengar, sammanlagt knappt 25 000 kronor, som var avsedda att användas av IS. Mellan augusti 2023 och mars 2024 bedöms han ha deltagit i IS verksamhet. Det handlar bland annat om ett flertal olika E-visum som mannen införskaffat åt andra IS-anknutna personer.

Men den åtalade Vimmerbybon är inte den enda som figurerar i utredningen. Förundersökningsprotokollet, som vår tidning nu fått ta del av, är på tusentals sidor och visar att ytterligare en man i 20-årsåldern är misstänkt för brott. Mannen är bosatt i Vimmerby.

"Det Säkerhetspolisen kan säga är att vi bedriver en förundersökning där en person är delgiven misstanke om finansiering av terrorism och resa för terrorism. Personen är inte frihetsberövad. Ytterligare frågor hänvisas till åklagaren", skriver Gabriel Wernstedt, pressekreterare på Säpo i ett mejl till Dagens Vimmerby.

Reste till Mecka

Den Vimmerbybo som befinner sig på fri fot ska ha varit med på två av resorna utomlands. Det handlar om en resa till Etiopien och Somalia hösten 2023 samt en resa till Etiopien via Saudiarabien våren 2024. Den sista resan till Somalia, då den åtalade Vimmerbybon greps på Arlanda, var inte den andra Vimmerbybon med på. Han säger i förhör att han inte kände till att den åtalade mannen skulle göra den resan.

Den andra Vimmerbybon säger att de åkte till Etiopien för att vara turister och att de besökte marknader, utforskade kulturen och maten. På den här resan var även en man med kända kopplingar till IS från Göteborg med samt en tidigare nederländsk medborgare som är dömd terrorist.

I ett förhör från i höstas berättar han att den andra resan till Mecka var för en pilgrimsfärd. Spontant reste de sedan till Somalia, eftersom det låg så nära kunde de lika gärna åka dit. Där omhändertogs de utanför en flygplats och ska ha suttit i förvar i knappt en vecka innan de skickades hem till Sverige.

Var och tittade på "Lucy"

Den Vimmerbybo som inte är frihetsberövad har berättat att han och den åtalade mannen lärde känna varandra under skoltiden i Vimmerby och är nära vänner. Han säger att han aldrig haft någon önskan om att göra jihad och att det inte varit syftet med resorna. När han hör om IS tänker han på krig och nyheter.

I Etiopien var de bland annat på ett museum påstår han för att titta på det berömda människofossilet "Lucy", som hittades i Etiopien 1974 och han kände inte till UD:s avrådan från att åka till landet.

Vimmerbybon är skäligen misstänkt för två fall av resa för terrorism samt finansiering av terrorism. Han nekar till samtliga anklagelser.

Åklagaren Per Lindqvist vill inte svara på frågor kring den här mannen eller om det är aktuellt att åtala även honom.

"Jag får tyvärr lämna dina frågor obesvarade", skriver han i ett mejl.