Man swishade i förskott – har inte fått varan han beställde

En man i 35-årsåldern bosatt i Vimmerby kommun har anmält ett bedrägeri. Mannen ska ha hittat en hemsida som sålde ögondroppar som mannen blev intresserad av. När det inte gick att beställa varorna via sajten, kontaktade han i stället företaget via e-post. Han fick svar att han kunde göra beställningen via mejl och swisha 1 128 kronor som betalning.

Mannen gjorde detta, men några ögondroppar har han inte fått. Sedan dess har han inte heller lyckats få kontakt med företaget.