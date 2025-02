DÅ FALLER DOMEN MOT MISSTÄNKTE TERRORISTEN

Det var i juni 2024 som Vimmerbybon, 22 år gammal, greps på Arlanda av Säkerhetspolisen. Sedan dess har mannen suttit häktad och i början av januari åtalades han för grov finansering av terrorism, grovt deltagande i terrororganisation och tre fall av resa för terrorism.

Den åtalade brottsligheten är på olika sätt kopplad till Islamiska staten.

Totalt ska Vimmerbybon ha samlat in eller tillhandahållit pengar, sammanlagt knappt 25 000 kronor, som var avsedda att användas IS. Mellan augusti 2023 och mars 2024 bedöms han ha deltagit i IS verksamhet. Det handlar bland annat om ett flertal olika E-visum som mannen införskaffat åt andra IS-anknutna personer.

Dom i morgon

Vimmerbybon nekar till brott och har i förhör sagt att resorna inte alls handlat om detta. Att man funnit så mycket IS-material hos honom beror på att han tittar på väldigt mycket, har han berättat. Han har inte aktivt sökt efter detta.

Nu står det klart att domen faller inom kort. Attunda tingsrätt kommer meddela sin dom i målet under tisdagsförmiddagen. Det skriver Åklagarmyndigheten i ett pressmeddelande på måndagen.

