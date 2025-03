Tre unga personer omhäktade – åklagaren ser det som människorov

Det ska ha varit den 4 februari i år som händelsen inträffade på Aspedalsgatan i Hultsfred. Nästan tre veckor senare blev fyra unga personer anhållna i sin frånvaro misstänkta för människorov.

Kring månadsskiftet begärdes sedan dessa häktade för människorov. Det rör sig om tre män i 20-årsåldern och en kvinna i 25-årsåldern. Dagen därpå blev tre av fyra häktade men inte för människorov.

Tingsrätten valde då att inte häkta en av männen, men beslutet överklagades och hovrätten valde då att ändra tingsrättens beslut.

För tre av fyra gick åtalstiden ut under torsdagen, men något åtal har inte lämnats in av åklagaren. För den fjärde är det ett par dagar kvar innan man behöver lämna in en ny häktningsframställan.

"Spärrar in honom"

Under torsdagen blev de tre vars tid gick ut i dag på nytt häktade, enligt häktningsprotokollen från Kalmar tingsrätt. Två av dem nekar alltjämt till brott och motsatte sig åklagarens häktningsyrkande. Den tredje, en av männen, gick med på förlängd åtalstid utan förhandling.

Åklagaren har nu fått till den 10 april på sig att väcka åtal. Åklagaren har ansett att det rör sig om människorov, men tingsrätten har häktat de unga personerna för rån.

– I korthet kan jag säga att målsägande hör av sig och berättar om ett händelseförlopp där jag tänker att det rör sig om människorov. De misstänkta är inte vänner till honom, men det är bekanta personer. Målsägande beskriver ett förlopp där man kommer till den här lägenheten och där man med våld blir hindrad att lämna den. De misstänkta utövar våld mot honom och tillgriper pengar från honom. Eftersom de misstänkta, som målsägande beskriver det, spärrar in honom, slår honom och tar pengar från honom anser jag att det är människorov, har åklagaren Camilla Nordgren tidigare berättat.

De misstänkta ska ha tvingat till sig målsägandes mobil och gjort överföringar via swish och även vissa inköp. Målsägande fick blåmärken på kroppen, men ska inte ha behövt läkarvård.

Vår tidning har sökt åklagaren för en ny kommentar kring ärendet under dagen utan att lyckas.