KVINNA LURAD I HELGEN – BLEV AV MED STORT BELOPP

Foto: Bildbyrån

KRIM 08 september 2025 10.39

I lördags blev en kvinna i 70-årsåldern uppringd angående en låneansökan. Det slutade med att hon blev grundlurad.

Kvinnan fick först ett sms där det stod att det gjorts en låneansökan i hennes namn. På klassiskt manér stod det i meddelandet att hon skulle ringa ett telefonnummer om hon inte tagit något lån. 

Kvinnan ringde numret. 

– Då fick man till sig att låneansökan var makulerad och man erbjöds att bli kopplad till sin bank, berättar Ulf Gollungberg.

Därefter blev kvinnan lurad att logga in med sitt bank-id och skicka iväg swishpengar. Totalt blev kvinnan av med drygt 50 000 kronor. 

Det finns ingen misstänkt för bedrägeriet. 

