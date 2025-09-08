KVINNA LURAD I HELGEN – BLEV AV MED STORT BELOPP

I lördags blev en kvinna i 70-årsåldern uppringd angående en låneansökan. Det slutade med att hon blev grundlurad.

Kvinnan fick först ett sms där det stod att det gjorts en låneansökan i hennes namn. På klassiskt manér stod det i meddelandet att hon skulle ringa ett telefonnummer om hon inte tagit något lån.

Kvinnan ringde numret.

– Då fick man till sig att låneansökan var makulerad och man erbjöds att bli kopplad till sin bank, berättar Ulf Gollungberg.

Därefter blev kvinnan lurad att logga in med sitt bank-id och skicka iväg swishpengar. Totalt blev kvinnan av med drygt 50 000 kronor.

Det finns ingen misstänkt för bedrägeriet.