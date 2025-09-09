MAN SKJUTEN TILL DÖDS I LINKÖPING

En man i 30-årsåldern har skjutits till döds i området Skäggetorp i Linköping. Polisen tror att det eventuellt kan finnas kameramaterial från området.

Vid 16.40-tiden larmades polisen om en pågående insats i Skäggetorp i Linköping. Flera patruller skickades med anledning av ett misstänkt grovt brott.

Vid 17.10-tiden meddelade polisen att en skadad person förts till sjukhus med ambulans. Då hade polisen även fattat beslut om avspärrningar som omfattade ett område utanför ett flerbostadshus.

Vid 18-tiden gick polisen ut med att det rörde sig om en skottlossning på adressen och att den person som förts till sjukhus hade mycket allvarliga skador.

Vid 21.15-tiden gick polisen ut med att den man i 30-årsåldern som sköts konstaterats avliden. Rättsläget har därmed ändrats till mord.

"I nuläget lämnas inga fler detaljer eller kommentarer kring detta", skriver polisen på sin hemsida.

Polisens tekniker har arbetat på platsen och polisen har även genomfört dörrknackning. Polisen skriver att det även kan finnas kameramaterial från området som man ska gå igenom.

"Sökandet efter gärningspersoner pågår parallellt med detta", skriver man.