Vimmerbybo misstänks ha dolt inkomster på flera hundratusen

En man bosatt i Vimmerby misstänks ha angett sin inkomst av kapital med flera hundratusen kronor för lågt belopp i sin deklaration. Nu åtalas han för skattebrott.

Enligt den stämningsansökan som kammaråklagare Jon Bartholdsson vid Ekobrottsmyndigheten i Malmö lämnade in under tisdagen ska det röra sig om 650 000 kronor för lite som den misstänkte mannen, som är i 65-årsåldern och bosatt i Vimmerby, uppsåtligen har tagit upp som inkomst av kapital beskattningsåret 2023.

”Förfarandet har gett upphov till fara för att skatter och avgifter undandras det allmänna med 129 999 kr”, står att läsa i åtalet. I sitt andrahandsyrkande anser åklagaren att brottet i vart fall ska ses som vårdslös skatteuppgift.

I ett särskilt yrkande vill åklagaren att den tilltalade Vimmerbybon påförs skattetillägg med 40 procent av den skatt som belöper på underlaget om 650 000 kronor.

Den tilltalande mannen förnekar brott.