FANS VANDALISERADE SKYLT PÅ VÄG HEM FRÅN VIMMERBY

Supportrar till Troja-Ljungby ska ha firat segern mot Vimmerby på ett olämpligt sätt. Foto: Bildbyrån

Supportrar till Troja-Ljungby ska ha firat premiärsegern mot Vimmerby Hockey den 19 september på ett inte särskilt lämpligt sätt. Man ska ha klottrat på en stor välkomstskylt i Virserum på hemvägen.

Det ska finnas iakttagelser till händelsen och polisen har fått till sig att en minibuss stannat till, att ett flertal personer klivit ut och sedan sprejat med röd sprejfärg på välkomstskylten.

Texten som är klottrad består av "Ultras Troja".

– Det här ska varit efter den allsvenska matchen mot Vimmerby. I samband med hemfärden ska det här klottret skett, men vi har ingen skäligen misstänkt för detta, säger Ulf Gollungberg vid polisen.

Hultsfreds kommun är målsägande, men det finns ingen uppgift om saneringskostnaden.