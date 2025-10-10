Tonåring körde A-traktor berusad i Vimmerby – har fått sin dom

Med alkohol i kroppen tog sig tonåringen en sväng med A-traktorn på Vimarskolans parkering i Vimmerby. Då kom polisen. Nu har killen fått sin dom.

Det var den 22 augusti i år som killen, som är i 15-årsåldern och bosatt i Vimmerby, fick den usla idén att sätta sig bakom ratten och köra ett varv på Vimarskolans parkering.

Plötsligt dök polisen upp och stoppade ekipaget. Eftersom man tyckte att föraren såg påverkad ut gjorde man alkotest, vilket gav utslag. Pojken togs med till polisstationen för provtagning. Det visade att pojken hade motsvarande 0,54 promille i kroppen vid tillfället.

"Klantigt gjort"

I förhör har pojken berättat att hans polare skulle köra A-traktorn eftersom han själv drack. När de befann sig vid parkeringen vid skolan tänkte han köra ett varv och då kom polisen. Han hade druckit fyra cider och kände sig inte påverkad. I efterhand inser han att det var klantigt gjort, har han sagt.

I tingsrättens dom som kom under fredagen konstaterar man att pojkens erkännande tillsammans med övrig bevisning gör att åtalet avseende rattfylleri är styrkt.

Pojken förekommer under ett avsnitt i belastningsregistret, som härrör till en skadegörelse tidigare i år. Då dömdes han till ungdomstjänst, medan påföljden den här gången bestämdes till 30 dagsböter á 50 kronor, totalt 1 500 kronor. Han ska också betala en lagstadgad avgift om 1 000 kronor till brottsofferfonden.