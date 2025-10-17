Man i 30-årsåldern ska ha dött i samband med bilbranden: "Ingenting pekar på brott"

Det ska vara en man i 30-årsåldern som avled i samband med bilbranden, enligt våra uppgifter. Foto: Jakob Karlsson

Polisen utreder mord efter att en person hittades avliden i samband med en bilbrand utanför Vimmerby för snart en vecka sedan. Polisen säger att man inte identifierat personen fullt ut, men det ska enligt våra uppgifter röra sig om en man i 30-årsåldern från trakten.

Det var vid 19-tiden på lördagen som räddningstjänst, polis och ambulans larmades om en bilbrand på länsväg 812 i höjd med Gebo strax väster om Vimmerby.

På söndagsmorgonen bekräftade polisen att en avliden person hittats i samband med bilbranden och att ärendet utreddes som mord.

Personen var då ännu inte identifierad.

– Det är rubricerat som mord eftersom det rör sig om ett dödsfall med oklara omständigheter. Vi måste kunna utreda det och vi har tagit bilen i beslag och det kommer genomföras en teknisk undersökning av bilen och en rättsmedicinsk undersökning, berättade Thomas Johansson, presstalesperson vid polisen, i måndags.

Då hade polisen ingen misstänkt och inte heller någon teori om vad som hade hänt.

En man i 30-årsåldern

Trots att den avlidne inte till 100 procent blivit identifierad hade man gett anhöriga ett troligt dödsbud. Enligt våra uppgifter rör det sig om en man i 30-årsåldern.

"Vi har inte fullt klart med id på den avlidne så pass på fråga ett", skriver Thomas Johansson i ett sms med anledning av våra uppgifter.

Har man hunnit få några preliminära svar?

"Oförändrat läge. Vi väntar på svar från både teknisk och rättsmedicinsk undersökning".

Har något kommit fram som tyder på brott?

"Det är fortfarande ett oklart dödsfall rubricerat som mord, men det är ingenting som pekar på brott i nuläget", skriver Thomas Johansson.