VÅLDTOG BARN: FÄNGELSE OCH UTVISNING FÖR MAN I VIMMERBY

En man bosatt i Vimmerby döms till fyra års fängelse och utvisning efter att bland annat ha våldtagit ett barn. Foto: MostPhotos

En man i 20-årsåldern bosatt i Vimmerby våldtog ett barn i Västervik, misshandlade en man svårt, hotade döda en kvinna och ofredade kvinnor sexuellt på krogen. Nu döms han till fängelse och ska därefter utvisas ur landet för gott. Sammanlagt ska han också betala drygt 350 000 kronor i böter.

Av alla de brott som mannen nu döms för, skedde det första på Resecentrum i Vimmerby den 24 maj 2023. Där misshandlade han en jämnårig man grovt. Först slog han offret i ansiktet med knytnävsslag och fortsatte att misshandla honom med sparkar och slag i ansiktet och på kroppen även efter att han hade ramlat till marken. Offret ådrog sig flera svåra skador så som exempelvis fraktur på käken, krosskada i huvudet och skadade tänder.

Drygt ett år senare, den 25 augusti 2024, gjorde mannen sig skyldig till nästa brott. Upprepade gånger hotade han då att döda en kvinna i 35-årsåldern på en ort i Vimmerby kommun. Detta i samband med att han tagit sig till kvinnans bostad och stod och bankade och skrek utanför.

Våldtog ett barn i Västervik

Mannen döms också för våldtäkt mot barn. Denna begick han mellan den 22 och 23 juli i en bostad i Västervik mot en flicka under 15 år. Mannen tryckte då ner flickan i en säng och därefter utförde en fullbordad våldtäkt. Flickan skrek både att hon inte ville och att det gjorde ont, men det var inget som han brydde sig om.

I mitten av augusti ofredade han två kvinnor under en fest på Västerviks stadshotell – den ena genom att smeka henne på rumpan och den andra genom att ett grepp om samma kroppsdel.

Förnekar alla gärningar

I förhör har mannen i det mesta förnekat gärningarna. Vad gäller den grova misshandeln erkänner han visserligen att han har utövat visst våld, men att det skedde i självförsvar. Dödshotet mot kvinnan i 35-årsåldern förnekar han helt. Han erkänner att han var på platsen men att han bara pratade med henne.

Angående våldtäkten mot barnet medger han att de hade samlag, men att han inte var hårdhänt och att flickan inte ska ha sagt ”nej”. Han har dessutom uppgett att han trodde att flickan hade fyllt 15 år, trots att hon bara månader innan ska ha berättat för honom hur gammal hon verkligen var.

Mannen förnekar också de båda sexuella ofredandena på krogen. Den ena kvinnan bjöd han bara på cola och den andra kvinnan träffade han aldrig under kvällen, har han sagt.

Fängelse och utvisning

Kalmar tingsrätt gav dock inte mycket för mannens förklaringar, utan fann bevisningen mot honom överväldigande och ansåg samtliga åtal styrkta.

Mannen döms nu därför för våldtäkt mot barn, grov misshandel, olaga hot samt två fall av sexuellt ofredande.

Påföljden bestämdes till 4 års fängelse samt därefter utvisning ur landet utan tidsbegränsning. Mannen ska stanna kvar i häkte fram tills dess att domen vinner laga kraft.

Till det barn som mannen våldtog ska han betala 270 000 kronor i skadestånd, till mannen han misshandlade grovt 63 200 kronor och till de båda kvinnorna som han utsatte för sexuellt ofredande 10 000 kronor vardera – samtliga summor motsvarar exakt det som offren yrkade.