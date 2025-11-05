05 november 2025
Veckans Vimmerby

Man från Hultsfred ska ha kört drograttfull i Vimmerby

KRIM 05 november 2025 10.24

En man från Hultsfred, som är i 35-årsåldern, stoppades av polis vid 22-tiden på tisdagskvällen.

Det var vid 22-tiden som polisen valde att stoppa en personbil på riksväg 23/34 i höjd med Vimmerby. 

– Patrullen ser den aktuella bilen och väljer att slå stopp på den, säger Hampus Haag vid polisen. 

Då uppstod misstankar om brott.

– I samtal med föraren fattar man misstanke om att han är påverkad av narkotika och han togs med för provtagning, säger Hampus Haag vid polisen. 

Mannen från Hultsfreds kommun togs med för provtagning, men därifrån finns ännu inga svar. Han är nu misstänkt för rattfylleri under påverkan av narkotika och ringa narkotikabrott eget bruk.

Simon Henriksson

