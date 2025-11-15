15 november 2025
Kvinna slagen på offentlig plats i Hultsfred

En kvinna utsattes för en misshandel utanför biblioteket i Hultsfred. Foto: Lotta Madestam

KRIM 15 november 2025 21.29

Vid 17-tiden idag blev en kvinna i i 40-årsåldern slagen av en man utanför biblioteket i Hultsfred. 

Ett vittne såg att en man slog kvinnan med öppen hand och larmade polisen. Vittnet försökte följa efter mannen, men tappade bort personen. Ingen är uppsatt som misstänkt i ärendet. 

Polisen fick kontakt med den drabbade och har tagit upp en anmälan om misshandel. 

– Det är mycket möjligt att de känner varandra, men det är ingen misstänkt uppsatt i ärendet i nuläget, säger Sara Andersson vid polisen. 

I övrigt berättar polisen om ett lugnt dygn i våra kommuner.

Jakob Karlsson

jakob.karlsson@dagensvimmerby.se

073 501 41 26

