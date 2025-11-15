Kvinna slagen på offentlig plats i Hultsfred

En kvinna utsattes för en misshandel utanför biblioteket i Hultsfred. Foto: Lotta Madestam

Vid 17-tiden idag blev en kvinna i i 40-årsåldern slagen av en man utanför biblioteket i Hultsfred.

Ett vittne såg att en man slog kvinnan med öppen hand och larmade polisen. Vittnet försökte följa efter mannen, men tappade bort personen. Ingen är uppsatt som misstänkt i ärendet.

Polisen fick kontakt med den drabbade och har tagit upp en anmälan om misshandel.

– Det är mycket möjligt att de känner varandra, men det är ingen misstänkt uppsatt i ärendet i nuläget, säger Sara Andersson vid polisen.

I övrigt berättar polisen om ett lugnt dygn i våra kommuner.