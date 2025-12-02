Vittne lämnade lapp till drabbad bilägare efter smitning

Polisen har fått in två anmälningar om smitning från parkeringsskada i Vimmerby.

Den första händelsen inträffade någon gång mellan klockan 14.00 och 16.15 i söndags. Målsägande, en kvinna i 25-årsåldern hemmahörande i Vimmerby kommun, hade sin bil parkerad på Storgatan i Vimmerby och upptäckte på söndagseftermiddagen att någon hade kört på hennes bil och inte lämnat några uppgifter kring det. Det ska vara skrapmärke och en buckla på skärm/stötfångare vänster bak. Det finns ingen misstänkt för smitningen.

Den andra händelsen inträffade någon gång mellan klockan 12.40 och 13.00 i fredags. Målsägande, en man i 60-årsåldern från Sundbybergs kommun, parkerade sin bil på Magasinsgatan i Vimmerby och upptäckte, när han kom tillbaka till bilen, att det fanns en lapp på bilen.

– Det är ett vittne som har skrivit lappen och säger sig ha sett påkörningen och uppger ett telefonnummer så målsägande kan höra av sig till vittnet, säger Hampus Haag vid polisen i Vimmerby.

Polisen har varit i kontakt med vittnet för att försöka få fram vem det är som har kört på bilen.

– På de uppgifterna som vittnet har lämnat så kan man ändå inte fastställa exakt vem det är som har kört bilen som har kört på målsägandes bil. Det verkar bli svårt att reda ut brottet, säger Hampus Haag.

Enligt anmälan uppstod det en lackskada på kofångaren och en lykta vid kofångaren sprack.