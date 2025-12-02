MAN STOPPADES I CENTRALA VIMMERBY I DAG – TVÅ GÅNGER

En bilförare stoppades och omhändertogs misstänkt för drograttfylleri i centrala Vimmerby i eftermiddags. Två timmar senare stoppades han igen, och ytterligare två brott fördes upp på misstankelistan.

Det var strax innan klockan 14 som en civil polispatrull stoppade ett fordon på Storgatan, i höjd med kyrktrappan, i centrala Vimmerby. Bakom ratten satt en man i 60-årsåldern hemmahörande i Vimmerby kommun.

– Vid förar- och fordonskontrollen uppstod misstanke om att mannen var drogpåverkad och han medtogs för provtagning, berättar Leif Fransson, presstalesperson vid polisens regionledningscentral.

Men snedstegen denna tisdag var inte slut för 60-åringen i och med detta. Drygt två timmar senare, vid klockan 16.10, stoppades han ännu en gång när han framförde fordonet. Denna gång ett stenkast därifrån, på Tallängsgatan.

– Därför misstänks han för ytterligare ett fall av drograttfylleri. Eftersom hans körkort omhändertogs vid det första tillfällen misstänks han även för olovlig körning, berättar Leif Fransson.