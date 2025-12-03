BEDRAGARE LURADE ÄLDRE VIMMERBYKVINNA UNDER LÅNG TID

Bedragare har under en längre tid och vid upprepade tillfällen lurat en äldre kvinna i Vimmerby. Totalt har hon blivit av med över 66 000 kronor.

Det hela började den 24 juni i år då kvinnan, som är i 75-årsåldern, blev uppringd av en engelsktalande kvinna som sa sig representera en bank och som kunde hjälpa henne att investera i bitcoins och få fin avkastning på det.

– Bedragaren förmådde målsäganden till att göra investeringen, vilket ledde till att hon tog två lån på 15 000 respektive 20 000 kronor som gick till bedragaren, samt swishade 5 000 kronor, berättar Ulf Gollungberg vid polisen.

I slutet av oktober var det dags för kvinnan att få sin lovade utdelning på investeringarna, men för att det skulle vara möjligt krävdes vissa åtgärder av kvinnan. Bedragaren lyckades då förmå henne att ladda ner ett fjärrstyrningsprogram till sin dator, varpå bedragaren kom åt hennes personuppgifter och bank-id och på så sätt kunde plocka ut ytterligare 26 000 kronor från hennes konto.

– Totalt har kvinnan alltså blivit av med drygt 66 000 kronor. Anmälan avser sju fall av investeringsbedrägeri samt två fall av identitetsbedrägeri, säger Ulf Gollungberg.

Det finns ingen misstänkt i ärendet.