POLISEN VARNAR FÖR FALSKA VVS-SAMTAL I VIMMERBY

Kommunpolisen Håkan Karlsson har fått flera samtal från invånare i Vimmerby. Nu går man ut och varnar för falska VVS-samtal med bedrägligt uppsåt.

En kvinna i 80-årsåldern, hemmahörande i Vimmerby kommun, blev den 5 december uppringd av en person som påstod sig komma från ett VVS-företag.

– Den som ringer säger att man inom några dagar kommer för att spola vattenledningarna, berättar Hampus Haag vid polisen.

Kvinnan har inte beställt den här tjänsten och vänder sig därför till polisen med en anmälan om försök till bedrägeri. Kommunpolis Håkan Karlsson ska också ha fått flera samtal från invånare i trakten.

– De här samtalen har handlat om att man fått just det här till sig. Någon ringer och utger sig vara från ett VVS-företag och ska komma och spola ledningarna. Därefter försöker man få upp bank-id, så det är någon bedrägerigrej som verkar vara på gång.

Många i just Vimmerby kommun har fått samtalen.

– Så det är bra att gå ut med att man ska vara uppmärksam och inte gå på det här bedrägeriet.

Numret som bedragarna ringt ifrån är 010 149 95 39. I flera samtal har bedragarna utgett sig komma från ett VVS-företag i Västervik.