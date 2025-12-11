SMÅLAND: MAN DÖD EFTER KNIVATTACK – EN ANHÅLLEN

En man är gripen misstänkt för att ha orsakat skär- eller stickskadan. Genrebild. Foto: MostPhotos

Vid 22-tiden på onsdagen hittade polisen en skadad man på en villagata i Anneberg i Nässjö kommun. Mannen konstaterades senare avliden.

Mannen, som är i 30-årsåldern, anträffades av en förbipasserande och hade skär- eller stickskador. Strax efter klockan 02 i natt uppgav polisen att han dött av sina skador, vilket ska ha konstaterats redan på plats.

Efter att man hittade mannen spärrades platsen av, ett intensivt sökarbete inleddes och man kunde en knapp timme senare gripa en misstänkt man i 30-årsåldern. Gripandet skedde mellan Anneberg och Eksjö och vägen var avstängd under kvällen. Polisen tror inte att det finns några fler gärningspersoner.

– Han kan gripas på en väg en bit ifrån efter visst spaningsarbete. Då har misstankar uppstått om att personen varit inblandad i dådet. Dels är det nog ett beteende men det finns till viss del saker på honom som gör att han blir misstänkt, jag kan inte gå in på vad, säger Tim Thorén, vakthavande befäl i polisregion Öst, till Aftonbladet.

Under natten anhålls den misstänkte mannen på sannolika skäl misstänkt för mord.

Det är oklart vilken relation de båda männen har haft till varandra, liksom om de är kända av polisen sedan tidigare.