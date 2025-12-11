SMÅLAND: MAN HITTAD SKÄRSKADAD – EN GRIPEN

En man är gripen misstänkt för att ha orsakat skär- eller stickskadan. Genrebild. Foto: MostPhotos

Vid 22-tiden på onsdagen hittade polisen en skadad man i Anneberg i Nässjö kommun.

Mannen anträffades av en förbipasserande och hade skär- eller stickskador. Skadeläget är okänt och platsen där brottet begicks har spärrats av.

Polisen genomförde ett intensivt sökarbete och kunde gripa en misstänkt man i 30-årsåldern. Gripandet skedde mellan Anneberg och Eksjö och vägen har varit avstängd under kvällen.

”Polisen jobbar nu med att kartlägga händelseförloppet, säkra spår, inhämta vittnesuppgifter, och förhöra den misstänkte”, skriver polisen på sin hemsida.