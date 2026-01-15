STORT SKADESTÅND EFTER OTÄCK OLYCKA I SÖDRA VI

En kvinna fick allvarliga skador efter en otäck olycka utanför Södra Vi i december 2023. Foto: Bildbyrån

En man i 65-årsåldern skriven i Värmland döms för både smitning från trafikolycksplats och vållande till kroppsskada. Påföljden blir dagsböter på sammanlagt 67 500 kronor och kvinnan får också stort skadestånd.

Det var den 9 december 2023 som olyckan inträffade på en mindre väg utanför Södra Vi. Kvinnan, som är i 65-årsåldern, orsakades frakturer, djup sårskada och hjärnskakning genom att hon blev påkörd av en bil.

Åklagaren åtalade mannen för vållande till kroppsskada och ansåg att mannen begått gärningen av oaktsamhet. Oaktsamheten bestod i att mannen haft bristande uppmärksamhet på vägbanan och färdats i för hög hastighet i förhållande till väglag och mörker och därför kört på kvinnan som vid tillfället bar reflexkläder och pannlampa.

Han åtalades också för smitning från trafikolycksplats. Detta genom att han kört på en kvinnan vid vägkanten och efter olyckan lämnat platsen utan att lämna någon information om sitt namn och adress eller annat som han borde ha gjort i samband med olyckan.

Vittnen har bekräftat

Den misstänkte mannen har vidgått omständigheterna men nekat till brott. Utrett är att kvinnan gick på den landsväg där hon blev påkörd. Mannen stannade inte bilen trots olyckan, utan fortsatte sin färd.

Det ska ha varit mörkt ute, snö på marken och en mindre landsväg som går genom skog. Tingsrätten konstaterar att den som kör bil under sådana förhållanden måste vara extra försiktig och anpassa hastighet och körsätt.

Två vittnen har bekräftat kvinnans uppgifter om att hon bar flertalet reflexer på sig.

Att det funnits flera bildelar kvar på olycksplatsen från mannens bil samt de relativt omfattande skador som kvinnan orsakades talar starkt för att bilen måste ha färdats i relativt hög hastighet och orsakat en hård kollision, enligt tingsrätten.

Annons:

Trodde han körde på ett rådjur

Mannens version är att han inte såg någon på vägen och inte såg några reflexer. Han ska ha vänt sig om för att se att hans hund inte var på väg att smita ut ur buren. Då märkte mannen att det smällde. Han uppger att han trodde det var ett rådjur, men eftersom han inte såg något djur fortsatte han att köra.

Han säger själv att han gjorde en felbedömning som inte stannade och anmälde vad han trodde var en viltolycka.

Tingsrätten konstaterar att mannen måste ha brustit i sin uppmärksamhet på vägbanan och färdats för fort i förhållande till omständigheterna som rådde. Han är orsaken till kvinnans skador och döms därför för vållande till kroppsskada.

Han döms också för smitning från trafikolycksplats utifrån hans agerande efter olyckan.

Ordentligt skadestånd

Tingsrätten dömer mannen till dagsböter på sammanlagt 67 500 kronor. Han ska också ersätta kvinnan för de skador hon lidit till följd av brottet. Totalt får kvinnan skadestånd med sammanlagt drygt 255 000 kronor. 150 000 av detta är för inkomstförlust, 40 000 kronor för kränkning och drygt 57 000 för sveda och värk.