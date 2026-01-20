SMÅLAND: TVÅ GRIPNA FÖR FLERA BROTT MOT ÄLDRE

Flera grova brott mot äldre i Huskvarna är på väg att klaras upp. Foto: Bildbyrån

Flera äldre personer i Huskvarna har utsatts för otäcka brott under de senaste veckorna. I morse kunde polisen gripa och anhålla två unga män och en tredje är anhållen i sin fråvaro.

Brottsmisstankarna rörtvå fall av grovt rån, två fall av försök till grovt rån och ett försök till grov våldtäkt. De gripna är en man i 20-årsåldern som är misstänkt på sannolika skäl och en pojke under 18 år som skäligen misstänkt. En man i 20-årsåldern, bosatt i Tyskland, är anhållen i sin frånvaro. Han är misstänkt på sannolika skäl.

Brotten har begåtts i de äldres hem och spridit oro i Huskvarna.

– Vi har prioriterat det högt och fortsätter att prioritera det högt. Utifrån våra extrainsatser ser vi att vi har en god kontroll över området för vi vill inte att folk ska vara rädda, säger polischefen i Jönköping, Kristoffer Axell till JP.

Häktningsframställan ska lämnas in senast på fredag.

– Det är utifrån utredningsåtgärder, förhör och liknande som vi har valt rubriceringarna. I inledningsfasen är det ofta mycket osäkra uppgifter och annat som påverkar. Men detta är det vi utreder just nu, så får man se sedan var det landar, säger kammaråklagare Viktor Wetterö till JP.