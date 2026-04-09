LÄNET: MAN ERKÄNNER MÄNGDER AV VÅLDTÄKTER PÅ NÄTET

En man åtalas för mängder av sexuella brott mot barn på nätet.
Åtal har nu väckts mot mannen som är bosatt i Nybro kommun. Han har suttit häktad i snart 18 månader, men först nu har åklagaren blivit klar med utredningen och kunnat väcka åtal.
Åtalet är extremt omfattande. Mannen har erkänt alla anklagelser som riktats mot honom. Det handlar om följande:
- Elva våldtäkter mot barn
- Tio sexuella övergrepp mot barn
- 29 utnyttjande av barn för sexuell posering
- Två barnpornografibrott
- Ett grovt barnpornografibrott
- Ett bedrägeri
- Ett ringa narkotikabrott
Tre flickor har utsatts för brotten som mestadels skett under 2024. Bevisningen består av vittnesuppgifter och olika tekniska fynd.