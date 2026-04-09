09 april 2026
LÄNET: MAN ERKÄNNER MÄNGDER AV VÅLDTÄKTER PÅ NÄTET

En man åtalas för mängder av sexuella brott mot barn på nätet. Genrebild. Foto: MostPhotos

KRIM 09 april 2026 11.25

En man i 25-årsåldern erkänner en rad våldtäkter och sexuella övergrepp mot barn. Övergreppen har genomförts över nätet.

Åtal har nu väckts mot mannen som är bosatt i Nybro kommun. Han har suttit häktad i snart 18 månader, men först nu har åklagaren blivit klar med utredningen och kunnat väcka åtal.

Åtalet är extremt omfattande. Mannen har erkänt alla anklagelser som riktats mot honom. Det handlar om följande:

  • Elva våldtäkter mot barn
  • Tio sexuella övergrepp mot barn
  • 29 utnyttjande av barn för sexuell posering
  • Två barnpornografibrott
  • Ett grovt barnpornografibrott
  • Ett bedrägeri
  • Ett ringa narkotikabrott 

Tre flickor har utsatts för brotten som mestadels skett under 2024. Bevisningen består av vittnesuppgifter och olika tekniska fynd.

Jakob Karlsson

jakob.karlsson@dagensvimmerby.se

073 501 41 26

