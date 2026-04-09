LÄNET: MAN ERKÄNNER MÄNGDER AV VÅLDTÄKTER PÅ NÄTET

En man i 25-årsåldern erkänner en rad våldtäkter och sexuella övergrepp mot barn. Övergreppen har genomförts över nätet.

Åtal har nu väckts mot mannen som är bosatt i Nybro kommun. Han har suttit häktad i snart 18 månader, men först nu har åklagaren blivit klar med utredningen och kunnat väcka åtal.

Åtalet är extremt omfattande. Mannen har erkänt alla anklagelser som riktats mot honom. Det handlar om följande:

Elva våldtäkter mot barn

Tio sexuella övergrepp mot barn

29 utnyttjande av barn för sexuell posering

Två barnpornografibrott

Ett grovt barnpornografibrott

Ett bedrägeri

Ett ringa narkotikabrott

Tre flickor har utsatts för brotten som mestadels skett under 2024. Bevisningen består av vittnesuppgifter och olika tekniska fynd.