Visning av Vimmerbyjournalistens nya dokumentär – flera Vimmerbybor medverkar

Sven Ekberg, född och uppvuxen i Vimmerby, är en uppmärksammad producent, radio- och tvj-ournalist. Sedan många år tillbaka är han bosatt i Borgholm, och har tidigare gjort två dokumentärer om just Öland. I somras var det premiär för den tredje dokumentären – ”Öland och turisterna” och nu är det dags för filmen att visas i filmarens gamla hemstad. På lördag, 8/1, arrangerar Vimmerby bibliotek en filmvisning av dokumentären på nyöppnade Vimmerby Bio. Sven Ekberg kommer att finnas på plats för att berätta om arbetet med filmen.

– Det ska bli roligt att få visa filmen i Vimmerby, skriver Sven i ett pressmeddelande. Jag träffar varje sommar och varje skördefest Vimmerbybor som har fritidshus på Öland eller campar i exempelvis Böda och Köpingsvik.

Flera Vimmerbybor som flitigt besökt Öland sedan 1960-talet medverkar i filmen. Även kung Carl XVI Gustaf medverkar i en intervju, liksom flera andra välkända Ölandsprofiler.

Skildrar turismens historia på ön

Filmen skildrar turismens historia på ön, från 1850-talet när Borgholm blev badort, via riksdagsbeslut om lagstadgad semester på 1930-talet, till att turismen formligen exploderade under 50- och 60-talen och bygget av Ölandsbron på 70-talet. Under en lång tid har turismen varit en av de viktigaste näringarna för ön.

– Filmen innehåller ett unikt bildmaterial som vi fått låna av generösa privatpersoner och hittat i olika arkiv, fortsätter Sven Ekberg.

Thomas C Ericsson, bibliotekschef i Vimmerby är glad över att kunna visa filmen för Vimmerbyborna.

– Vi tycker det är väldigt kul att få vara med och möjliggöra visningen av Sven Ekbergs film om Öland och turisterna. Det ä rju många häromkring som har kopplingar till Öland och som nu har möjlighet att få se denna dokumentär, skriver han i pressmeddelandet.