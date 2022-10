Nu är Vimmerby berättar i gång för fullt – heldag i kulturens tecken

Författaren Per Helge, med rötter i trakten, invigde Stadsmuseet Näktergalens nya utställning. Foto: Micael Rundberg

Under regntunga skyar invigde på lördagsförmiddagen Anna Mellergård, Litteraturnod Vimmerby, årets upplaga av litteraturfestivalen Vimmerby berättar från rådhustrappan

Under temat ”Everything is poetry, baby” erbjuds det till sent på lördagskvällen olika seminarier, bokbord där 26 av länets författare, litterära sällskap och förlag kommer att medverka, det blir poesiverkstad och boksigneringar i bokhandeln och även ett gediget program på Kulturskolan. Bland annat kommer hemslöjdskonsulent Thea Östin tillsammans med Anneli Karlsson att hålla i en workshop där deltagarna får brodera citat.

Vimmerbybekanting invigde ny utställning

På Stadsmuseet Näktergalen invigdes också på förmiddagen den nya utställning ”Pennor och penslar” om författare och konstnärer från trakten. Äran att inviga den fick tidigare länsförfattaren Per Helge, som har sina rötter i Locknevi. Och han tyckte att det var trevligt att komma ”hem”.

– Vi är i Vimmerby med jämna mellanrum och det är som vanligt – både gammalt och nytt, säger han när vi får en pratstund strax innan invigningen.

– Vimmerby berättar är ett utmärkt och kul initiativ. Det erbjuds så många varianter – folk kan komma och lyssna på musik, se på dans, höra poesi, berättelser och även skriva själva. Det bästa är att man brukar bli lite smittad, man hittar alltid saker som verkar vara kul som man tar med sig hem för att göra sina egna små försök. Och det är ju meningen också, säger Per Helge.

Det lokala betyder mycket

Trakterna runt Vimmerby ligger fortfarande Per varmt om hjärtat.

– Därför känns det extra hedrande och roligt att bli tillfrågad om att inviga den här utställningen. Trakterna häromkring har på olika sätt hela tiden – ända fram till i dag – betytt väldigt mycket i det jag skriver. Litteraturen slutar inte här, men den börjar alltid i det lokala, sedan tar man det vidare på olika sätt.

– Sina grundläggande livserfarenheter gör man ju hemmavid, vad man sedan gör med dem kan ju variera, men där börjar det. Man ska akta sig för att tycka att det där lokala är begränsat, för vad är det i så fall som räknas? Allting är lokalt egentligen, säger Per Helge.