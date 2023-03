Relationsdrama med klimatkrisen som fond – ny föreställning i Vimmerby

Den 20 mars arrangeras föreställningen Skapelsen i Tullportsteatern i Vimmerby. Det är Riksteatern Vimmerby som ligger bakom att pjäsen spelas just här.

"I nyskrivna Skapelsen försöker dramatikern Ada Berger att med humor möta klimatångesten genom att titta på föräldraskapet och generationskedjorna som tycks leda in i mänsklighetens slut. En natt får höggravida Hanna besök av sin ofödda dotter My som är lika gammal som hon och två parallella tidsåldrar möts, år 2023 och 2063. Med den akuta klimatkrisen som fond träder ett relationsdrama fram om moderskap och framtidstro. Skapelsen är en pjäs som ställer frågor som gnager i många idag eller vi alla borde fundera på, fast tar sig an det ofta ångestfyllda temat på ett lekfullt sätt", skriver Riksteatern i ett pressmeddelande.

I samband blir det en del kringarrangemang, som försäljning av godsaker, remake-worskhop med potatistryck och växtbytarbord. Efter föreställningen finns möjlighet till ett eftersamtal med skådespelarna.