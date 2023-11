Grupputställning med åtta lokala hantverkare på Warmbadhuset

Utställningen om klädbutiken Sandströms 100-åriga historia och Sören Erikssons naturbilder var årets första utställning på Warmbadhuset. Nu är det dags för den andra utställningen.

– Styrelsen i Vimmerby Konstförening består numera av fyra personer. Jag är en av dem och det är svårt att ro allting i land, säger Kerstin Lindgren Christe, tidigare ordförande i Vimmerby Konstförening.

Skulpterade svampar av skumgummi

Vivi Möller ligger bakom den nya utställningen som går under namnet ”Konst & Hantverk i Vimmerby”.

– Det är lite av min idé för att det ska hända något på Warmbadhuset. Det är ett gäng lokala hantverkare som samlas här och vi blev totalt åtta stycken, säger Vivi Möller.

Vimmerbybon Elin Gonzales är en av de åtta personerna som ställer ut sina alster.

– Det jag visar upp här är skulpterade svampar av skumgummi plus att jag har tygmärken som jag säljer. Jag har alltid velat visa upp min konst och jag strävar efter att man inte ska vara åskådare utan deltagare. Jag vill att man ska gå in, undersöka skogen, lägga sig under svamparna och titta för att det ska bli någon form av upplevelse, säger Elin Gonzales.

Elin delar utställningsrum med mor och dotter Hemmingsson, Caroline och Matilda. Caroline Hemmingsson från Åkemåla gård visar upp ullprodukter.

– Vi använder en ganska outnyttjad resurs i Sverige, fårull. Det har man börjat använda mer och mer, men man kan göra så mycket mer. Det är bara fantasin som sätter gränser. Jag visar upp olika tekniker i förädling av ull från olika fårraser, säger Caroline Hemmingsson.

Matilda visar egensydda väskor

Carolines dotter Matilda Hemmingsson har startat företaget HemCod och arbetar i huvudsak med att sy om textilier.

– Jag visar upp en del av det jag har gjort på utbildningen på Gamleby folkhögskola. Väskorna som jag säljer är sydda av återvunna tyger och här är det roligt att visa vad man hittar på, säger Matilda Hemmingsson och fortsätter:

– Jag syr efter beställning och på fritiden syr jag mestadels väskor. Jag har även en tjänst där jag syr om och syr upp kläder.

Vivi Möller har hittat något annat att hålla på med efter alla år på Rosenkransen.

– Det är svarvade träfigurer i olika storlekar som jag klär med textil. De har egna namn och jag är noga med att de ska ha en egen liten själ i blicken. Jag tycker inte om att sitta hemma och glo in i väggen. Jag höll på med sånt här förr och hade turen att jag hade kartonger kvar med färdiga stommar så det var bara att dra igång, säger Vivi Möller.

Övriga utställare är följande: Christina Berg, Gunilla Jerpenius, Sissi LIndström och Gunilla Samuelsson.