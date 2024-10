Vimmerbyartisten släpper ny låt tillsammans med amerikansk artist

Låten som heter "How It Started" släpptes av den Locknevibördiga artisten under fredagen.

"När jag körde runt i San Diego 2022 och lyssnade till en slumpmässig låtlista hittade jag en låt av den amerikanska artisten "andrews´". Jag blev direkt kär i hans röst och hörde av mig till honom direkt. I januari 2023 hade vi vår första sittning tillsammans genom zoom och av en slump befann vi oss båda i London samtidigt det här året. Då bestämde vi oss för att spela in vår låt", skriver Namelle i ett pressmeddelande.

Nu är låten klar och ute för lyssning.

"Låten handlar om att titta tillbaka på inledningen av kärlekshistoria och fira den stunden. Det känns extra speciellt med en underbar bild av min mamma och pappa som omslagsbild", skriver Namelle.

HÄR kan du höra låten.