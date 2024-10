Nu ska de ut på miniturné – se smakprov redan i morgon

Runt lunchtid i morgon lördag kommer Kicki Willysson och Tord Johansson från Knastorp Kaffe o Kultur utanför Tuna, tillsammans med vapendragaren Matts Hansson, finnas på plats på bokhandeln i Vimmerby för att bjuda på ett litet förspel av sin föreställning ”Orakat”.

– Vi kommer att spela ett par låtar och så finns det möjlighet att boka platser till våra kommande föreställningar, berättar Kicki.

Föreställningen som Kicki syftar på är en blandning av låtar som sjungits av Monica Törnell och Melanie Safka.

”Orakade stories”

– Däremellan blir det orakade stories av mig från uppväxten i det sena 70-talet i Uppsala. Det blir minnen om små kompisar från min barndomsgata, då jeansjackan var en sköld, träskorna hade platå och tvåtaktsoljan från mopederna låg som en dimridå i den kalla vinternatten och kröp in i kläderna, säger Kicki.

– Monica Törnell och Melanie Safka är två fantastiska sångerskor som följt mig hela livet, båda med unika röster. Båda två slog igenom relativt unga men hade både pondus och självaktning, och ingen av dem sålde sin själ trots berömmelsen utan gick sina egna vägar och gjorde det de trodde på och kändes rätt.

Mycket humor

Kicki, Tord och Matts har spelat mycket ihop tidigare, och även haft band tillsammans, men just detta koncept är nytt.

– Extra roligt att Monica nyligen valdes in i Sweden Music Hall of Fame och även tilldelades Cornelis Vreeswijk-stipendiet i år. Melanie Safka var en av tre kvinnliga singer-songwriters på Woodstock och var still going strong till och med i januari i år då hon gick bort, säger Kicki

– Visst är det lite utlämnande på ett sätt, men jag är så pass gammal nu att det bara är att köra på. Det ska bli roligt. Vissa låtar kanske är lite melankoliska, men det kommer inte bli någon tung stämning – jag tar det med humor, säger Kicki.

Miniturnéns datum är följande: 9 november Lofta Caffè, 10 november Stallet i Knastorp och 23 november Komedianten i Vimmerby.