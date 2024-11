Bilder från Joyvoices konsert i Södra Vi kyrka

På söndagskvällen bjöd kören Joyvoice Vimmerby på sin glädjekonsert i Södra Vi kyrka. Ett blandat urval av sånger som kören tränat på under en tid framfördes.

Ledda av körledare Sandra Näslund blev det mycket riktigt både glädje och sång när kören tog i i nummer som "The Nights" av Avicii och julsången "Jingle Bells/Bjällerklang". Andra sånger som dök upp var inledande "Andas in, andas ut" samt "Sankta Klara klocka" och "Hold the Line".

Konserten var gratis och de som ville fick gärna lämna ett bidrag till projektet Storasyster som Joyvoice stöder. Projektet arbetar för att stödja kvinnor som utsatts för våld och övergrepp.

Sandra berättade mellan låtarna att om man är intresserad av att börja i kören (och att sjunga på Sweden Rock Festival i juni) så börjar vårterminen i februari.