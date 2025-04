Profilerna har gjort bok av hundraårig fotoskatt: "Till glädje för många"

På 1980-talet kom Lars Lundberg, Katebo, över ett stort antal gamla glasplåtar efter fotografen Axel Samuelsson som på 1920-talet fotograferade och dokumenterade livet i byn Katebo, Lönneberga. Efter att ha lagt ned otaliga timmar på att rengöra glasplåtarna och sedan framkalla bilderna visade Lars fotografierna för fotograf Björn Stridh i Vimmerby. Nu har de båda sett till att bilderna tillsammans med minnen och berättelser från byn blivit till fotoboken ”Alefen i Katebo”, en unik dokumentation över arbete och vardagsliv i en småländsk by för hundra år sedan.

Under 1920-talet drabbades Axel Samuelsson i Katebo, mellan Lönneberga och Mariannelund, av den fruktade sjukdomen tuberkulos. Den mycket smittsamma sjukdomen tvingade honom att flytta ut i ett mindre hus på gården för att inte smitta övriga familjemedlemmar, och han kunde på grund av hälsan inte hellre längre arbeta i jordbruket. För att ha något att sysselsätta sig med köpte Axel en kamera, och började flitigt dokumentera både vardagsliv, fest och arbete i byn. Resultatet blev en unik dokumentation av gårds- och bylivet i 1920-talets Katebo.

Kom över ett hundratal glasplåtar

Ett hundratal glasplåtar som Axel lämnade efter sig tillsammans med kamerautrustningen sparades av Axels släktingar, och 1980 fick Lars Lundberg, vars släkt levt på granngården i Katebo sedan mitten av 1700-talet, låna glasplåtarna.

– Jag började göra kopior och förstoringar av alla glasplåtarna, och det blev sedan underlaget till den här boken, berättar Lars.

Arbetet tog lång tid, och gick ut på att både kategorisera alla plåtarna, och sedan framkalla bilder i ett mörkrum. I boken beskriver Lars hur det kändes att framkalla ett negativ föreställande sin egen farfars mor.

”Ett negativ visade min farfars mor, Lovisa, på sin 90-årsdag, år 1922 sittande på den veranda som nu är min. Efter att ha lagt in plåten i fotoförstoraren, ställt in skärpan, bländat ner optiken ett par steg, belyst det stora fotopapperet ett tiotal sekunder, fick det glida ner i skålen med framkallningsvätska. När en halvminut hade gått kunde Lovisas drag skönjas i mörkrumslampans svaga gröngula sken. Hon satt där på en stol, iklädd en fotsid klänning av grovt svart tyg med sina stora arbetshänder i knäet och såg mig rakt in i ögonen. Det var som en tidsresa att möta henne i verkligheten. Jag fick kontakt med en släkting som jag aldrig träffat!”

Björn kläckte idén

De samlade fotografierna har sedan 1980-talet legat i en mapp hemma hos Lars. För en tid sedan fick han idén att visa bilderna för sin vän, fotografen Björn Stridh som driver Thornbergs foto i Vimmerby.

– Jag lämnade in bilderna till Björn som genast kläckte idén att vi skulle göra en bok. Björn blev väldigt imponerad över kvaliteten i Axels fotografier, säger Lars.

En bok blev det, och i februari kom det första provtrycket från tryckeriet. Sedan dess har ett trettiotal böcker sålts, och fler har fått tryckas upp.

Förutom Axel Samuelssons fotografier innehåller boken texter med minnen från byn och av människorna på fotografierna. Lars har skrivit en del av texterna, och även sammanställt texter som tidigare skrivits av hans far, Hjalmar Lundberg.

– Axel dog senare på 1920-talet, men min far som var född 1905 kände honom och hade ett utomordentligt gott minne. Han kunde identifiera i stort sett alla personer på bilderna, berättar Lars.

Redan har de båda upphovsmännen till boken fått mycket positiv respons på sitt projekt.

– Det verkar ha blivit uppskattat. Jag har ju bilderna från Axel i mina pärmar, men där gör de inte så stor nytta. Nu kommer de till glädje för många!

Något liknande projekt har Lars, som tidigare arbetat både som mellanstadielärare och trähantverkare, inte gjort tidigare.

Har ni fått blodad tand så ni vill hitta på fler liknande projekt?

– Det vet jag inte, men nu har jag och Björn hört talas om att det finns en hel del gamla bilder och glasplåtar i Saxemåla. Kanske kan den här boken bli inspiration till att göra någonting liknande för Saxemåla-borna?

Och boktiteln, ”Alefen i Katebo” – var kommer den ifrån?

– Alefen är en omskrivning för den punkt i universum där alla punkter och linjer möts. Det gör de också i en kameralins, så vi menar att det lika gärna kunde stå ”kameran i Katebo”, förklarar Lars.

Boken finns att köpa både via Amazon, från Lars själv, hos Thornbergs i Vimmerby och i Mjölkboa i Lönneberga.

– Vi kommer också att finnas med och visa boken på Världsbokdagen på biblioteket i Vimmerby i april, och så kommer vi också vara med på en festival för småförläggare i Tranås.