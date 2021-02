Så ser planerna ut inför Visfestivalen 2021

Kommunen och Visfestivalens sponsorer ställer upp för att det ska blir en Visfestival även i år under veckan 28, men hur och i vilken omfattning är inte bestämt ännu.

– Vi planerar att ha en Visfestival under två dagar under vecka 28, säger Calle Åstrand, Visgeneral för Visfestivalen i Västervik.