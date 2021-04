Kristina Ruhnström är taggad att ta sig an nya utmaningar och få jobba med sång och musik igen. Foto: Henrik Nestor

Startar eget efter 25 år på Astrid Lindgrens Värld –"Hemskt och härligt på samma gång"

Efter 25 år på Astrid Lindgrens Värld har Kristina Ruhnström tagit klivet ut ur parken. Med både CV och fingertoppskänsla utöver det vanliga ser hon fram emot att jobba med sin musikalitet igen, men medger samtidigt att det är lite läskigt.

Bröstpanelen i gulbeige täcker tre av fyra väggar i köket där vi sitter. Längs den fjärde löper en murad vedspis av gammaldags karaktär och under fötterna är det precis lagom stora glipor mellan de breda golvplankorna. Det hela känns på något vis bekant, men det är först när Kristina Ruhnström tar till orda som poletten trillar ner:

– Det var det här köket som Astrid såg framför sig när hon skrev Pippi Långstrump, förklarar hon och fortsätter pekande: på verandan där placerade hon hästen, och sockerdricksträdet står där ute.

Vi sitter i huset som omges av skyltar med texten "Privat" vid Astrid Lindgrens Näs. Det är lite högtidligt att få komma in här. Fast för Kristina Ruhnström är det nära nog vardag.

– Men jag kan förstå vad du menar, säger hon när jag påpekar känslan. Om jag var i Selma Lagerlöfs hem kanske jag skulle tycka att det var lite märkvärdigt.

Släkt med Astrid

Kristina Ruhnström är dotterdotter till Astrid Lindgrens äldre bror Gunnar som dog innan Kristina föddes. Mormor Gunhild bodde emellertid kvar i huset och både sommarlov och jular har firats i huset så länge Kristina kan minnas.

– Några gånger om året tog Astrid och hennes två jämnåriga systrar "kärringrallyt" som de sa, ner till Vimmerby. De satte en svärson vid ratten för att ingen av dem körde själva, och så brände de ner hit till oss. Pappa lagade mat och vi satt där inne i salen till sent på natten och sjöng. Jag brukade sitta under bordet och lyssna.

Sången central

Det faktum att Astrid Lindgren och hennes systrar satt och sjöng tillsammans kvällarna igenom låter kanske märkligt, men i den här släkten har man en väldigt oproblematisk relation till sjungande. Astrids föräldrar Hanna och Samuel August sjöng alltid en psalm tillsammans innan de gick och la sig, och sång och musik fanns alltid på ett naturligt sätt i vardagen när deras barn växte upp.

Samma okonstlade inställning återfinns hos Kristina Ruhnströms föräldrar, hennes mamma spelade piano och hennes pappa tvärflöjt och trummor.

– Det låter som familjen von Trapp och riktigt så var det kanske inte. Men jag tror ändå att musiken som jag har fått med mig från barndomen har varit en del i att jag senare sökte mig till både musikgymnasium, folkhögskola och musikhögskola.

Mörkade släktbanden

1995 kom Kristina Ruhnström in på musikhögskolan i Göteborg och samma år sökte hon sig för första gången till Astrid Lindgrens Värld. Utbildning under terminerna kombinerades med skådespeleri på somrarna. Men trots sin anmärkningsvärda koppling till parkens själva huvudperson, har släktskapet tämligen lite att göra med hennes tid som anställd.

– Det var nog snarare tvärtom. När jag gjorde min första audition så ville jag inte säga något om familjebandet, jag höll faktiskt tyst om det i flera år. Tyckte det var lite kymigt att blanda ihop.

På den här tiden var familjen lite skeptisk till "det som byggdes nere i gamla kohagen", men när den nya vd:n Mikael Ahlerup slängde ut pommes fritesen och vågade satsa på kvalitet, vändes approachen. I samma veva blev Kristina Ruhnström musikansvarig och började sakta men säkert flytta över musikavdelningens fokus mot det kvalitativa hållet.

– När jag började var det väldigt mycket gammal synthinspelad musik, för att det skulle vara billigt. Men jag ville ha riktiga musiker. Även när det kom till förinspelade bitar så skulle det vara riktigt, levande, äkta.

Jazzmusiker i Astrids anda

En annan viktig del i kvalitetsarbetet inom musiken var att ta fasta på kopplingen till Astrid Lindgren.

– Astrid hade redan valt de musiker som hon ville samarbeta med och det var mestadels jazz. "Här kommer Pippi Långstrump" är skriven av Jan Johansson, och Georg Riedel som skrivit otroligt många fina Astridsånger var jazzmusiker från början. Även Bengt Hallberg som gjorde musiken till Madicken spelade mycket jazz. Så jazztraditionen finns inbyggd i vår referens till Astrid. Har vi sett filmerna har vi hört Riedel på basen.

När den artificiella musiken ersatts med jazzmusiker inleddes arbetet med att hitta varje miljös unika sound, samt tidstypiska instrument. I samband med detta upptäckte man att sången "Jonatan vår frälseman" som omnämns i Bröderna Lejonhjärta aldrig tonsatts, varvid Kristina Ruhnström fick möjlighet att komponera.

– Innan dess hade jag inte skrivit musik alls så det var superläskigt. Men samtidigt jätteroligt!

Kvalitet för barn

2004 blev Kristina Ruhnström konstnärlig ledare för hela teateravdelningen. Vid det här laget hade hon avslutat sina studier i Göteborg och börjat arbeta i Stockholm. Hon undervisade på musikalutbildningen och Kulturama, men framförallt sjöng hon i Romeo & Julia-kören under Dramatens flagg, bland annat vid kronprinsessan Victorias bröllop på slottet. 2009 flyttade hon till Vimmerby på heltid och 2017 avancerade hon till konstnärlig ledare för hela Astrid Lindgrens Värld.

Kvalitetsomsorgen går hand i hand med Astrid Lindgrens eget sätt att skriva på, menar Kristina Ruhnström.

– Astrids filosofi var att ta barn på allvar, att barn är mottagliga för konst. Bra konst. Det är ingenting som ska tramsas bort eller förenklas. Att någon går in och pruttar på scenen så att alla barnen skrattar duger inte, det ska vara riktigt jäkla bra kvalitet – just för att det är för barn. Så resonerade Astrid i hela sitt konstnärskap, både vad gäller sångtexter, samarbete med musiker, teatermanus och filmmanus. Allt skulle vara superbra in i minsta detalj för att få godkänt av henne. En sådan respekt för barn hade hon. Detta försökte jag ta fasta på när jag jobbade på Astrid Lindgrens Värld, och jag tror att alla där nere är inskolade i det nu, på något sätt.

Coronan slog till

När Coronan slog till med full kraft under sommaren 2020 bantades personalstyrkan i parken ned och tjänsten som konstnärlig ledare försvann.

– Det är trist, jag kommer alltid älska Astrid Lindgrens Värld. Men det är som Tommy säger i Pippi: "hemskt och härligt på samma gång." Hemskt för att framtiden är lite oviss och det är skönt att ha ett fast jobb. Men det var också ett bra tillfälle för mig att kliva vidare och få jobba med min musikalitet igen. Jag har saknat att jobba med musik och sång.

Framtid, sång och föreläsningar

Efter att ha lämnat Astrid Lindgrens Värld har Kristina Ruhnström startat eget företag, inlett samarbete med Länsmusiken och börjat skissa på idéer utifrån konsertperspektiv. Hon har även planer på att hålla föredrag om den barn- och kvalitetsfilosofi som Astrid Lindgren stod för.

– Du märker ju, skrattar hon, det är som att trycka på en knapp på mig så bara bubblar det ut. En del i uppdraget som konstnärlig ledare och kvalitetsansvarig var att folk fick lära känna Astrid via mig, så jag har redan föreläst mycket, under internutbildningar och liknande. Exempelvis föreläste jag om Pippi Långstrump inför byggandet av nya Villa Villekulla. Några tankar bakom, vad Pippi står för och lite historia. "Såhär var det för Astrid när hon skrev den".

Kristina Ruhnström tystnar och ser sig omkring. Skymningsljuset gör bröstpanelen aningen blåare än när vi slog oss ned.

– Och att det var det här köket hon såg framför sig då.

Henrik Nestor

