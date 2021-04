Elis Lindström spelar huvudrollen i senaste Sture Walz-musikalen En godnattvisa till vuxna.

Marcus Sturewalls senaste musikal handlar om en pojke som sjunger en godnattvisa för sin mamma.

Vimmerbybor i huvudroller när musikal kliver ut på nätet

Marcus Sturewall har med projektet "Sture Walz musikaler" lyckats vända coronakrisen till kreativitet. Den 28:e april har hans tredje musikal i ordningen premiär, den här gången med två Vimmerbybor i huvudrollerna.

Sture Walz musikaler är egentligen ett i mängden av pianisten Marcus Sturewalls många musikprojekt. Jazzbandet Sture Kvintett släppte julskiva i vintras, och så är han sedan många år inblandad i den musik som spelas på Astrid Lindgrens Värld. Men under pandemin har projektet med filmatiserade musikaler, maskerade av pseudonymen Sture Walz, fått ta allt större plats.

– Musikalerna är inte en följd av pandemin, förklarar Marcus Sturewall, de var planerade sedan innan. Men jag har fått mer tid att jobba med dem till följd av Corona.

Vimmerbybor i huvudrollerna

Hittills har två musikaler släppts, den första Vi ses i Filipstad, som handlar om ensamhet där Marcus Sturewall själv spelar en av huvudrollerna. Musikal nummer två heter Säg glad påsk och berör det ständigt aktuella ämnet att den stackars Påsken ofta hamnar i skuggan av giganthögtiderna Jul och Midsommar.

I den tredje musikalen En godnattvisa till vuxna som snart har premiär, är det Vimmerbyborna Elis Lindström och Kristina Ruhnström som spelar huvudrollerna. Filmen handlar om en pojke som sjunger en godnattvisa för sin mamma som har sömnbesvär. Marcus Sturewall berättar att det handlar om familjerelationer, lite om ångest men också om att finna styrka.

– Tanken att ett barn skulle sjunga sången slog mig av en slump för ungefär ett år sedan när jag jobbade i Vimmerby. Jag hade tidigare tyckt att låten saknat något och det var den detaljen som gjorde det. Det är klart att den ska sjungas av ett barn till en vuxen!

Marcus Sturewall hade jobbat med Elis Lindström på Astrid Lindgrens Värld tidigare och tyckte att han sjöng fantastiskt, så han frågade om han ville sjunga och så föll bitarna på plats. I slutet av sommaren spelade de in filmen i Vimmerby med Eric Rusch, som de också träffat på Astrid Lindgrens Värld, bakom kameran.

– Jag åkte fram och tillbaka från Stockholm till Vimmerby över dagen och jag klippte filmen på tåget så det blev en riktigt effektiv dag.

Fler musikaler att vänta

Under 2021 kommer sammanlagt fem Sture Walz-musikaler släppas. Alla låtar har spelats in under samma process, så de kommer sannolikt ha ett liknande sound, men annars är filmerna helt fristående.

– Jag har frånkopplat dem ganska mycket. Kanske att jag lägger in små blinkningar på sin höjd. Att det tittar förbi nån karaktär från en annan film om man har tur!

