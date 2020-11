Ludvig & Co tog ett nytt grepp – bjöd in till drive in-möte

Ludvig & Co bjöd in kunder och företagare till drive in-träff med flera samarbetspartners. Foto: Privat

I fredags bjöd Ludvig & Co in till ett drive in-möte för att säkerställa att den fysiska distansen kan hållas.

I samarbete med ICA Supermarket Vimmerby, Mariannelunds karamellkokeri, Astrid Lindgrens Värld, Effect och Hotell Ronja bjöd Ludvig & Co in kunder och företagare på en hamburgare, efterrätt och godis. Detta gjordes via en drive-in för att säkerställa att vi håller avstånd.

"Våra kunder har haft möjlighet att lämna material och träffa oss, samtidigt som kommunens företagare har haft möjlighet att komma förbi och prata lite. Vi har haft bra uppslutning och är nöjda med aktiviteten. Roligt att vi lokala företag kan samverka och skapa denna möjligheten till våra företagare, vi tror det är viktigare än någonsin", säger Marianne Hennel i ett pressutskick.