Vimmerby kan bli innovationscenter för hållbar vatttenanvändning

Vimmerby kommun bjöd på tisdagen in både politiker, tjänstemän och lokala aktörer från näringslivet till en förmiddag med fokus på effektiv vattenanvändning. Under året har kommunen arbetat med en förstudie där möjligheter för en hållbar livsmedelsindustri med fokus på vatten undersökts och under tisdagen presenterades resultatet.

– Det pratas om ett innovationscenter, och det tycker jag att man kan ha som mål, säger kommunstyrelsens ordförande Jacob Käll om förstudien.